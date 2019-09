'Maas steeds kwetsbaarder als bron van drinkwater'

De rivier de Maas wordt langzaam aan onzeker als bron voor drinkwater. Dat zegt de brancheorganisatie voor drinkwaterbedrijven RIWA-Maas in Trouw. Evides is een van die bedrijven.

De onzekerheid wordt veroorzaakt door langere periode van droogte. In dat soort perioden stroomt er minder water door de Maas "Het is wachten op een moment dat er onvoldoende water uit de kraan komt", zegt RIWA-voorzitter Wim Drossaert in Trouw.

De afgelopen jaren 'kraakte het systeem al', zegt ook de directeur van de brancheorganisatie. In de zomerperiode is de vraag groot, vanuit de industrie en door boeren. Als er een incident zou plaatsvinden, met vervuild water, dan ontstaan er echte problemen.

De problemen worden nog eens vergroot doordat er stroomopwaarts wordt gewerkt aan de Maas. Zo worden in Frankrijk de sluizen vervangen. Daardoor neemt de hoeveelheid water dat door de rivier stroomt ook steeds verder af.

RIWA-Maas wil daarom grensoverschrijdend overleg over de rivier. De rivier de Maas stroomt komt in Limburg ons land binnen en stroomt via Brabant naar onze regio. Vervolgens komt het water via het Hollandsch Diep (ten zuiden van Dordrecht) in het Grevelingen, de Krammer en het Volkerak. De Nieuwe Maas, die langs Rotterdam loopt, bevat vooral water uit de Rijn.