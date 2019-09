Maastunnel vanaf vanmiddag dicht: 'Hij moet gewoon weer mooi zijn voor de opening'

De Maastunnel is nog geen maand open sinds de langdurige renovatie van twee jaar. En woensdag wordt de tunnel wéér afgesloten. Om 14:00 uur gaat de buis in zuidelijke richting dicht voor asfalteringswerkzaamheden. Donderdagmorgen gaat de tunnel weer open.

Bij de renovatie werd het asfalt in de Maastunnel vervangen door een gele bovenlaag. Maar die laag is nu alweer vies. Er zitten grote zwarte vlekken op. "Als je in deze tunnel rijdt en je ziet die zwarte vlekken; dat is gewoon niet mooi", zegt Henriëtte Edens van de gemeente Rotterdam. "We willen dat de tunnel voor de officiële opening volgende maand er gewoon goed uitziet."

Kleeflaag

De zwarte vlekken zijn ontstaan bij asfalteringswerkzaamheden net buiten de Maastunnel. "Het ging toen hard regenen", zegt Edens. "En in asfalt zit een zwarte kleeflaag, die de zwarte steentjes van het asfalt met elkaar verbindt. Door de regen is die laag via het riool en de kolken in de Maastunnel terechtgekomen. En dat veroorzaakt die zwarte vlekken."

De zwarte vlekken zitten aan het einde van de tunnel van zuid naar noord. Voor de openstelling van de tunnel is nog geprobeerd om het asfalt schoon te krijgen, maar dat is niet gelukt. En omdat het gaat om een kleeflaag, wordt het asfalt daar steeds weer zwart. Daarom moet de bovenste laag in zijn geheel vervangen worden.

"Het stuk dat vies is gaan we eraf halen", legt Edens verder uit. "Dat is een stuk van honderd meter. En daar komt dan een nieuwe gele laag bovenop."

Om de werkzaamheden mogelijk te maken gaat de tunnelbuis van noord naar zuid weer dicht.

Gele laag

Het gele asfalt werd gelegd om de tunnel weer zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven. Destijds lagen er gele klinkers in de tunnel. Omdat deze stenen veel onderhoud nodig hebben, is er nu gekozen voor asfalt in dezelfde kleur.