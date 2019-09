Aboutaleb: Haal klimaatconferentie naar Nederland

"De wereld komt hier naar toe om te praten over de energietransitie. Er komen duizenden mensen op af", legt Aboutaleb uit. "Het is een geweldig platform, dat in onze regio niet zou misstaan."

Spreker

Aboutaleb is uitgenodigd als spreker op de conferentie. "Het is een heel bijzondere plek, omdat hier heel veel energievraagstukken bij elkaar komen. En er is vanuit de wereld veel interesse in de manier waarop we in Nederland met dit vraagstuk omgaan. En zeker in Rotterdam, met een van de grootste havens van de wereld, is dat een interessant vraagstuk."

Volgens Aboutaleb staat daarbij één woord centraal: energietransitie. Dan is het extra opmerkelijk dat de Rotterdamse burgemeester daarvoor pleit in een land, de Verenigde Arabische Emiraten, dat voor de economie grotendeels afhankelijk is van olie.

"We hebben ook in het stenen tijdperk geleefd en op een gegeven moment hebben we ons ontwikkeld en lieten we die stenen liggen", reageert Aboutaleb. "Datzelfde geldt voor het stoom-tijdperk. Dat lieten we ook liggen. Niet omdat er een tekort aan stoom was, maar omdat de beschaving een volgende stap maakte."

En nu is het tijd voor de volgende stap, zegt de burgemeester. "En dat er nog genoeg olie in de grond zit is daarbij volstrekt irrelevant."

Andere blik

En vanuit de wereld zijn er allemaal verschillende ideeën hoe je die energietransitie moet uitvoeren. Terwijl voor de Nederlandse kust een megawindmolen komt die 12 Megawatt aan energie kan opleveren, is in de Verenigde Arabische Emiraten net groen licht gegeven voor de bouw van een kerncentrale. "Maar die levert maar 5 Megawatt aan energie op", zegt Aboutaleb. "Maar die stroom is constant en dat is bij een windmolen weer niet het geval.

Aboutaleb: "Zij zien hier dus meer in kernenergie. Het is dus erg interessant om te zien hoe al die landen er net weer anders naar zo'n energietransitie kijken."

Missie

Aboutaleb reisde alleen naar de Emiraten, maar er liggen genoeg kansen voor Nederlandse bedrijven in het gebied. "Er is een enorm tekort aan water en voedsel in deze regio. Maar met onze kennis op dat vlak kunnen onze bedrijven hier een geweldige prestatie leveren."

Een vorig bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten leverde volgens de burgemeester al 'vele contracten' op. Maar er is nog meer mogelijk, benadrukt Aboutaleb.