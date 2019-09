Renato Tapia wint met Peru van Brazilië

Renato Tapia heeft de oefeninterland met Peru tegen Brazilië verrassend gewonnen met 1-0. De speler van Feyenoord stond in de basis en speelde de hele wedstrijd. De winnende goal werd gemaakt door Luis Alfonso Abram Ugarelli, vlak voor tijd.

Het duel werd gespeeld in de Verenigde Staten, in Los Angeles, voor meer dan 90.000 toeschouwers. Peru nam met de vriendschappelijke winst revanche voor de verloren finale tegen de Brazilianen in de strijd om de Copa América.

Tapia sluit later deze week weer aan bij de selectie van Feyenoord. De Rotterdammers spelen zondag in de Kuip tegen ADO Den Haag.