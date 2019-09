Ketelbinkieprijs voor reusachtige Rotterdamse containerbatterijen

Hij is pas 26 jaar, maar heeft nu al zijn eerste grote ondernemersprijs binnen. "Hij is wel zwaar zeg", moppert Peter-Paul van Voorst tot Voorst van Skoon Energy lachend. "Is die Ketelbinkieprijs van puur lood gemaakt?"

De Ketelbinkieprijs is in het leven geroepen voor ondernemers die Rotterdam op de kaart weten te zetten. "Of dat laatste ook zo is, dat durf ik niet te zeggen", zegt de ondernemer. "Maar we zijn wel lekker bezig om een netwerk op poten te zetten."

Skoon Energy levert grote batterijen. Hele grote batterijen. Het bedrijf levert 20-voets-containers met batterijen erin, bedoeld om complete schepen aan te drijven. Voor deze maat is gekozen omdat het in de logistieke sector overal wordt gebruikt, bijvoorbeeld op vrachtwagens en containerschepen.

"Het idee is ontstaan tijdens mijn studie in Delft", legt Van Voorst tot Voorst uit. "We waren aan het nadenken over de vraag hoe we schepen stiller en wat schoner konden maken. We kregen toen te horen dat dit niet zozeer een technische oplossing was, maar dat dit meer een markt is."

Trots

Ook wethouder Moti is trots op bedrijven zoals Skoon Energy. "Je ziet dat we heel veel innovatieve ondernemers hebben, die echt ook een heel mooi product op de markt zetten en dat is goed voor onze economie."

De Ketelbinkieprijs wordt gezien als een aanmoediging. Daarnaast werkt de gemeente Rotterdam samen om dit soort startende ondernemingen te ondersteunen. "Dat doen we bijvoorbeeld samen met een bank, op de manier zoals zij dat willen", legt Moti uit.

"Dit soort innovatieve bedrijven moeten we koesteren in Rotterdam, want we staan voor een grote uitdaging. We zullen steeds minder fossiele brandstoffen moeten gebruiken en daar is dit een oplossing voor."