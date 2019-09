Moeder Sarah Papenheim vanuit VS bij zitting: 'Ik wil alle details weten'

Het rapport over het neurologisch onderzoek naar de 24-jarige verdachte van de Rotterdamse moord op de Amerikaanse studente Sarah Papenheim is nog niet klaar. Dat bleek tijdens de derde niet-inhoudelijke zitting in de zaak. Die duurde maar drie minuten, toch was de moeder van het slachtoffer vanuit de VS naar Nederland gevlogen.

Moeder Donee Odegard heeft van tevoren de dossiers gelezen, inclusief alle details over de moord op haar dochter. "Het maakt me boos, maar ik moet het lezen, ik moet het weten. Zo voel ik haar pijn", legt Odegard uit.

Geen spijt

De moeder van Sarah Papenheim leest bewust van tevoren alle beschikbare documenten, zodat ze tijd heeft om het te ontleden en zich het verhaal van haar haar dochter overkwam eigen te maken. "Ik ben heel boos. Haar dromen en doelen zijn haar afgenomen, zonder reden. Ook mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn", zegt ze na afloop van de korte zitting.

Toch helpt het haar om naar Nederland te komen en de zaken bij te wonen. "Ik wil geen spijt. Ook al duurt het 20 seconden, dan nog was er hier iemand voor haar."

Onderzoek

Volgens het Openbaar Ministerie is het rapport volgende maand afgerond. De eerste inhoudelijke zitting staat gepland op 27 november.

Tijdens de vorige zitting bepaalde de rechtbank dat de verdachte neurologisch onderzoek moest worden om te achterhalen of er mogelijk ook lichamelijk iets mis met hem is. Dit was ook op advies van psychiaters en psychologen die de verdachte eerder hadden onderzocht.



De 21-jarige Papenheim werd in decemebr 2018 dood gevonden in haar studentenkamer in Rotterdam-Kralingen. De verdachte heeft eerder al bekend dat hij de Amerikaanse studente heeft doodgestoken. Ook de moeder van Papenheim was weer speciaal voor de korte zitting naar Nederland gekomen.