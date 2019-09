‘Politie valt niets te verwijten bij gezinsmoord Dordrecht’

"Je zou willen dat je dit soort incidenten ziet aankomen, maar dat werkt niet zo. Niet binnen de politie en niet binnen andere organisaties. Als je vandaag de krantenberichten leest waarin mensen in Dordrecht reageren, dan zie je dat ze zeggen: ‘Ik begrijp er niks van. Hij was helemaal niet agressief en altijd behulpzaam’. Blijkbaar slaan op een gegeven ogenblik bij een enkeling de stoppen door."

'Dit zegt niks over de politie'

Na de schietpartij in de woning aan de Heimerstein vragen sommige mensen zich af of de politie hem zijn wapen niet mee naar huis hadden moeten geven. "Er lopen in Nederland 60 duizend politiemensen rond. Daarvan dragen ongeveer 40 duizend een wapen. Dat gaat in 99,9 procent van de gevallen gewoon goed, dus hoe dramatisch het ook is, eigenlijk zegt dit helemaal niks over de politie. Ik begrijp de shock wel, maar de link met de politie is eigenlijk heel beperkt."

De 35-jarige vader van het gezin, agent bij de eenheid Rotterdam, schoot maandag met zijn dienstwapen zijn twee dochters van 8 en 12 jaar en zijn 27-jarige vrouw dood. Hij pleegde daarna zelfmoord. Wat hem tot zijn daad dreef, wordt nog onderzocht. Meerdere omwonenden vertellen dat het echtpaar in scheiding lag.