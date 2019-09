Imam Essalammoskee: 'Nederland is niet ons land'

De twee media onderzochten de rol van salafisten op het islamitisch onderwijs. Onze regio telt twee lesorganisaties met sterke salafistische invloeden; beiden in Rotterdam.

Kinderen op salafistische moskeescholen in Nederland leren volgens NRC en Nieuwsuur onder meer dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren ze zich af te keren van de Nederlandse samenleving, gelijkheid en vrijheid.

De journalisten deden onderzoek naar lessen die gegeven worden op deze moskee-scholen. Zo werd onder meer gekeken naar opgenomen lessen en het lesmateriaal.

Als voorbeeld noemt NRC een uitspraak van Saïd Abarkan van de Essalammoskee, de grootste moskee van Nederland. In een geluidsfragment van een les in Den Haag zegt hij dat moslims uiteindelijk moeten vertrekken uit ons land. "Want Nederland is niet ons land. Ook al heb je een Nederlands paspoort: Nederland is niet ons land."

Leefbaar Rotterdamraadslid Tanya Hoogwerf schrijft op twitter dat ze al 'meerdere keren heeft gewaarschuwd' voor islamitisch onderwijs. Ze pleit voor een verbod op deze moskeescholen.