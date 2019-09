'Studentenkamers Rotterdam kenden op-één-na hoogste prijsstijging van Nederland'

Studentenkamers in Rotterdam hebben een van de grootste prijsstijgingen van Nederland achter de rug. De gemiddelde huurprijs van een kamer nam de eerste helft van dit jaar toe met 8,7 procent ten opzichte van een jaar geleden. Alleen in Leiden steeg de prijs harder. Dat blijkt uit onderzoek van kamerverhuurplatform Kamernet.nl.

Landelijk is de gemiddelde huurprijs van een kamer met 4,9 procent gestegen.

Rotterdam is ook een van de duurste studentensteden als het gaat om de huur van een kamer per vierkante meter. In Amsterdam zijn de kamers het duurst (€ 41,63), gevolgd door Rotterdam (€29,63).