'Buurtpreventieapps maken de buurt niet veiliger'

Speciale buurtpreventieapps die moeten leiden tot meer veiligheid, dragen niet bij tot een veiligere buurt, het gevoel van veiligheid of de leefbaarheid in de buurt. Wel zorgt zo'n groepsapp voor meer saamhorigheid in de buurt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool Inholland, in opdracht van onder meer de gemeente Rotterdam.