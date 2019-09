Essalam-bestuur roept imam op het matje om uitspraken

Het bestuur van de Rotterdamse Essalammoskee is verschrikkelijk geschrokken van de uitspraken van imam Saïd Abarkan. In een geluidsfragment van een koranles in 2014 in Den Haag zegt hij dat moslims uiteindelijk moeten vertrekken uit ons land. "Nederland is niet ons land", zegt hij in opnames, die door NRC en Nieuwsuur naar buiten zijn gebracht.

De opnames zijn volgens het moskeebestuur gemaakt in de periode 2014-2015. Op dat moment was de imam nog niet actief in de Essalammoskee. Sinds januari 2018 preekt hij van donderdag tot zondag in de Rotterdamse moskee.

"Wat hij heeft gezegd, is in strijd met visie van de Essalam", zegt secretaris Sadni van de Essalammoskee. Hij is zeer onaangenaam verrast. In de moskee is hij volgens de secretaris nooit over de grens gegaan. "Er is een controlesysteem, alles wordt teruggekeken of beluisterd."

De journalisten van NRC en Nieuwsuur deden onderzoek naar lessen die gegeven worden op moskee-scholen. Zo werd onder meer gekeken naar opgenomen lessen en het lesmateriaal. Tussen dat materiaal zaten ook opnames van imam Saïd Abarkan, die nu in de Essalammoskee preekt.

In de Essalammoskee zijn geen koranlessen, zegt Sadni. Wel wordt er in het weekend Arabisch onderwezen.

Donderdag gaat het bestuur hierover in gesprek met de betreffende imam.