Straatvraag: mag een agent het dienstwapen mee naar huis nemen?

Moet een agent een dienstwapen op zijn werk laten of mag hij dit naar huis meenemen en daar opbergen? Naar aanleiding van het familiedrama in Dordrecht, waarbij een politieagent zijn vrouw en twee dochters doodde met een dienstwapen, stelden we die vraag in de Dordtse wijk en sociale media.

De meningen zijn verdeeld in de Dordtse wijk Sterrenburg. "Het is een schande. Het is niet nodig geweest. Als hij dat dienstwapen niet bij zich had gehad, was het niet gebeurd", zegt een dame. "Het gebeurt vaker, maar het weegt niet op tegen het voordeel van thuis je wapen hebben en snel in actie kunnen komen", brengt een Dordtenaar daartegenin.

"Ik denk dat het best is, alleen die jongens moeten zelf psychisch fit zijn", zegt een ander.

"Mijn vader had zijn dienstwapen altijd thuis gewoon in het nachtkastje", zegt de zoon van een politieman. "Nu moet 'ie thuis in een kluisje. Er zijn dingen al heel erg aangescherpt."

Deskundige

"Onder bepaalde omstandigheden mag een agent zijn dienstwapen meenemen naar huis", zegt politie-deskundige Lex Cachet.

"Dat is een kwestie van afspraken wanneer de dienst begint. Als een chef met z'n mensen afspreekt dat ze thuis hun uniform aandoen, en dat hun dienst begint op het moment dat ze op de fiets of in de auto stappen, dan horen ze ook hun dienstwapen bij zich te hebben", legt de expert uit.

De agent die maandagavond zijn gezin doodde met zijn dienstwapen, zat bij het zogenaamde Flexteam van de politie. "Dat maakt het alleen maar logischer dat hij z'n wapen thuis heeft", zegt Cachet. "Dan is het de bedoeling dat je heel snel in dienst kan om collega's die ergens in de problemen komen te ondersteunen."

"Voorwaarde is natuurlijk wel dat je je wapen veilig - inbraakvrij, staat ergens in de regeling - opbergt.

Poll

Ruim veertienduizend lezers reageerden op onze poll met de vraag of agenten hun dienstwapen mee naar huis moeten kunnen komen. 57 procent vindt dat dat inderdaad moet kunnen. "Als iemand kwaad wilt, laat hij zich niet tegenhouden door een verbod", reageert iemand.

43 procent vindt dat het wapen op werk moet blijven. "Je ziet wat er van kan komen. Voorkomen is beter dan genezen", schrijft Rene.

Er zijn ook mensen die zich onthouden van een mening. "Wat hebben wij ervan te vinden? Het zal wel een reden hebben. Wat ik of de buren er van vinden is niet belangrijk."