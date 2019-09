Guilliano Pinas: 'Door voguen heb ik geleerd dat ik vrouwelijk mag zijn'

Guilliano Pinas is pas een paar jaar geleden op 21-jarige leeftijd uit de kast gekomen. Lange tijd vond de Rotterdammer het moeilijk om zijn ware gezicht te laten zien. Pas toen hij de dansstijl Vogue leerde kennen, merkte hij hoe bevrijdend het is als je jezelf kunt zijn.

"Ik was niet zeker over mijn seksualiteit. Ik dacht altijd dat ik me stoer en mannelijk moest gedragen en bepaalde gevoelens moest onderdrukken. Door deze dansstijl heb ik geleerd dat ik vrouwelijk mag zijn. "

In de tijd voor zijn coming out had Guilliano een vriendin. Samen met haar heeft hij een kind. "Mijn zoon is inmiddels negen jaar. We zien elkaar om de week. Hij betekent heel veel voor me. Nadat mijn relatie met de moeder van mijn kind eindigde, kwam ik een doolhof terecht. Ik wist niet eens zeker of ik op mannen viel. Vervolgens brak ik mijn heup en kon ik niet meer dansen."

In gesprek met presentator Peter van Drunen vertelt Guilliano openhartig over de donkerste periode in zijn leven en hoe zichzelf uiteindelijk wist te bevrijden. Klik om de link hierboven om het volledige interview te beluisteren.

Guilliano is als ambassadeur verbonden aan Rotterdam Pride. Op 22 september is zijn verhaal te zien in de documentaire Father Figure op NPO3.