Oude spoorviaduct in Rotterdam-Noord wordt dakpark van twee kilometer

Nog geen vijf jaar geleden stonden de Hofbogen in Rotterdam-Noord er troosteloos bij en was het zoveelste plan voor een dakpark op de voormalige spoorlijn in de prullenbak beland. Een lang gekoesterde wens van veel omwonenden en huurders van de Hofbogen komt alsnog in een stroomversnelling. De gemeente Rotterdam wil dat in 2021 het hek opengaat van het langste Rijksmonument van Nederland.

"Ik weet zeker dat het nu gaat gebeuren." Diana Vergeer woont om de hoek van het voormalige station Hofplein, tuiniert daar op het dak en droomt dat het groen over de afgesloten spoorlijn wordt doorgetrokken door de wijken in Rotterdam-Noord tot aan de snelweg A20. "Dat het een dak wordt van de wijk en voor de wijk waar iedereen happy mee is en zich lekker kan ontspannen."

Zij is als bewoner al jaren betrokken bij het smeden van plannen voor het dak van de Hofbogen, maar keer op keer werden de plannen doorkruist door problemen.

Verloedering

In 2006 kwamen de Hofbogen onder de spoorlijn in het eigendom van de woningcorporaties Havensteder en Vestia. Toen reed er nog een trein over de Hofpleinlijn maar was het einde al in zicht.

Bart Kesselaar van Havensteder: "De Hofbogen waren toen in verval en er was verloedering in de wijken eromheen waar we veel woningbezit hebben." Ons idee was aanpakken, die spiraal doorbreken en zorgen dat de leefbaarheid weer op orde komt." Het liep anders. Eerst door de wereldwijde financiële crisis die ook de woningcorporaties raakten. Daarna door de miljardenstrop vanwege het derivatendebacle bij Vestia en de nieuwe woningwet die de taak van de woningcorporaties tot hun kerntaak van het verhuren van sociale huurwoningen terugbracht.

De Hofbogen stonden er vijf jaar geleden slecht bij. In de bogen zelf zaten gaten en scheuren, het dak lekte en de stoep liep schots en scheef. Spoorbeheerder Prorail, de eigenaar van het dak, wilde er toen voor een euro vanaf. Maar kreeg de boel aan de straatstenen niet verkocht.

Avontuurlijke ondernemers

Wat is er veranderd? Omdat geen koper geïnteresseerd was in lekkende Hofbogen, besloten de twee woningcorporaties en spoorbeheerder Prorail de handen ineen te slaan. Prorail nam de verantwoordelijkheid om de lekkages op het dak te repareren, asbest te verwijderen en alvast de voorbereidingen te treffen voor de aanleg van een dakpark.

De woningcorporaties gingen aan de slag met avontuurlijke ondernemers zoals Paul Shiro van Man met Bril Koffie. Sinds 2015 huurt hij eerst één boog en nu inmiddels vier bogen. Samen met zijn partner is hij de boel gaan opknappen tot koffiebranderij en koffietent ineen. "Het waren kale bogen, veel dichtgezet en er was weinig leven op straat", vertelt Paul Shiro.

En nu? Op zijn bogen zijn vrolijke muurschilderingen aangebracht, hij runt een terras voor de deur en hij krijgt complimenten van de buurtagent, en van de bewoners dat de straat enorm opleeft. Net zoals Man met Bril Koffie zijn er steeds meer horecazaken, ontwerpers, winkeliers en creatieve ondernemers zich gaan vestigen in de Hofbogen. Al staat een aantal horecaondernemers onder het voormalige station Hofplein ook weer op het punt van vertrek voor een nieuw avontuur.

De negatieve spiraal is doorbroken en steeds meer bogen worden opgeknapt. Maar het werk is nog niet af en het dak van het oude spoorviaduct moet het finale slotstuk worden. Dat gaat niet meer gebeuren onder de hoede van de woningcorporaties en Prorail.

Want de verkoop is alsnog gelukt. Dit keer was er zelfs veel belangstelling. Vanwege hun prijs en visie zijn de Hofbogen verkocht aan de Dordtse projectontwikkelaar Dudok Groep. Een prijskaartje wil niemand noemen maar Bart Kesselaar van woningcorporatie Havensteder laat wel los dat ze geen verlies hebben geleden en met de opbrengst weer woningen kunnen bouwen voor sociale huurders.

De jongste huurder van de Hofbogen is een bloemenzaak Zomers die van een bos bloemen een kunstwerk kan maken. Zij zijn nog druk bezig met verbouwen, inrichten en tussendoor worden de bloemen en planten verkocht. Ondernemer Michael Swier heeft de plek uitgekozen vanwege de dynamiek in de buurt en omdat hij graag het dak op wil. "Ja dat willen we heel graag en hopen ook dat de nieuwe eigenaar in onze plannen meegaat."

Recht van overpad

In het verkoopcontract aan de Dudok Groep staat dat de gemeente Rotterdam recht van overpad heeft op het dak. De nieuwe eigenaar en de gemeente Rotterdam zijn dus verantwoordelijk voor wat er op het dak gebeurt. Samen met bewoners en huurders willen ze een plan ontwikkelen voor een groen dakpark op de voormalige spoorlijn. Wethouder Bert Wijbenga: "het krijgt sowieso een hele groene functie, het moet fijn zijn om hier overheen te lopen en te genieten, het moet ook een functie hebben voor het opvangen van regenwater en voor de rest willen we vanuit de buurt horen wat zij belangrijk vinden, zoals spelen, tuinieren en zitten. We gaan er een goed plan van maken en dat moet 1 januari klaar zijn."

De wethouder wil plannen smeden terwijl het ijzer nog heet is. Voorlopig reserveert hij een miljoen voor het meeste eenvoudige van groene bodembedekker. "Het mag ook iets duurder zijn, het mag ook een stuk duurder worden maar dan moet het ook veel meer opleveren, de kwaliteit veel hoger en met groot enthousiasme."

Er zijn natuurlijk nog wel wat hobbels te nemen. De spoorlijn op het viaduct moet bereikbaar worden en veilig met trappen en liften omhoog.

Bewoners van Rotterdam-Noord en huurders van de Hofbogen zien het al helemaal voor zich. "Verschillende soorten groen die met het seizoen meekleuren, spelende kinderen, fluitende vogels en fladderende vlinders. Dat lijkt ons ideaal", zegt Diana Vergeer.

Huurder en koffiebrander Paul Shiro klimt stiekem op het dak van zijn boog. Deze twee kilometer dwars door de stad is uniek. Ik zie het rooskleurig in dat het dit keer met de nieuwe eigenaar en de gemeente Rotterdam gaat lukken om er een dakpark van te maken."