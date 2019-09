Q-koortspatiënten massaal ontevreden over zorg

Q-koortspatiënten zijn zeer ontevreden over de geboden gezondheidszorg. Driekwart van de 478 patiënten die werden ondervraagd voor een onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam geeft de zorg voor mensen met Q-koorts een onvoldoende. Het gemiddelde rapportcijfer dat ze geven is een 4.

De meerderheid van de ondervraagde patiënten heeft aan de Q-koorts een vermoeidheidssyndroom overgehouden. Patiënten ervaren vaak een gebrek aan begrip en erkenning en ze vinden dat zorgverleners te weinig kennis hebben over hun ziekte.

"Helaas lopen veel patiënten tegen hetzelfde aan als ik. Een jarenlange zoektocht alvorens de diagnose gesteld wordt. Weten wat je hebt en vervolgens niet serieus genomen worden en aan je lot overgelaten worden", schreef iemand als toelichting bij het cijfer 3.

Uit het onderzoek in opdracht van Q-support en zorgverzekeraar CZ blijkt dat veel meer mensen daartegenaan lopen. Minder dan een op de vijf ondervraagden kreeg naar eigen zeggen de zorg die hij of zij nodig had in het eerste jaar.

Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie die wordt verspreid door geiten en schapen. Tussen 2007 en 2011 werden in Nederland tussen de 50.000 en 100.000 mensen besmet met Q-koorts. Daarmee was de uitbraak de grootste ter wereld.