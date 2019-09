'Windpark Tweede Maasvlakte onzeker'

In heel Nederland lopen 127 overheidsprojecten gevaar doordat bij de vergunningverlening te weinig is gekeken naar de stikstofuitstoot of de gevolgen van de bouw voor omliggende natuur.

Niet alleen projecten van de overheid gaan mogelijk niet door. In totaal komen er door de stikstofuitspraak ruim 18 duizend grote en kleine projecten in de knel, zo was eerder al bekend.

De Raad van State zette in mei een streep door het stikstofbeleid van Nederland. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) schreef voor dat een project stikstof mag uitstoten mits de belofte werd gedaan de uitstoot in de toekomst te compenseren. De Raad van State oordeelde dat dit in strijd was met Europese richtlijnen.