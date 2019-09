Zuiderziekenhuis: van scalpels naar schriften en schoolboeken

Reportage over het Zuider Gymnasium dat een nieuw onderkomen krijgt in het voormalige Zuider Ziekenhuis.

Vroeger mompelden chirurgen er in opperste concentratie hun orders. Straks stampen er middelbare scholieren de trappen op. Het vroegere Zuiderziekenhuis in Rotterdam is hard op weg om schoolgebouw voor Gymnasiasten te worden.

Het is een bescheiden historisch momentje. De grote karakteristieke vlaggenmast wordt van het gebouw getakeld voor restauratie. Hiermee kan de verbouwing echt beginnen. Rector Linda Waals van het Zuider Gymnasium dat er zijn intrek zal nemen is blij. "We kijken er enorm naar uit."

Waals verwacht dat het aantal leerlingen sterk zal toenemen door de verhuizing. "Dat heb je vaak met een nieuw gebouw. We krijgen hier alle kans om onze kijk op onderwijs uit te voeren. Een mooie collegezaal, een goed bèta-laboratorium. De leerlingen hebben er ook over meegedacht."

De verbouwing zal een klein jaar duren. Na de zomer van 2020 moet het nieuwe Zuider Gymnasium zijn deuren openen. Wethouder Kasmi van Onderwijs kijkt er naar uit. "Hierdoor kunnen meer kinderen uit Zuid daar ook naar school. Nu fietst nog elke dag een derde van de scholieren naar het noordelijke deel van de stad."

En last but not least, de leerlingen hebben er ook zin. "Ik ben hier geboren. Heel bijzonder om er dan straks naar school te gaan." Oudere leerlingen vinden het jammer dat ze net niet meemaken. "Ik vind het een goed plan. Helaas ben ik dan net van school."