Club Haug verhuist naar de Boompjeskade

De Rotterdamse Club Haug heropent eind september de deuren aan de Boompjeskade, in het pand van het voormalige Waterfront.

Het gaat om een gedeelte van de poptempel, zegt Marcel Haug. "Dit was het café van Waterfront. Het is nu een grote ruimte aan de kade, met de oefenruimtes nog wel daar omheen. Die worden ook weer opnieuw gebruikt. Daar zitten wij niet tussen."

Jarenlang hield het pand de gemoederen in Rotterdam bezig. De voormalige huurders fraudeerden met miljoenen subsidiegeld van de gemeente Rotterdam. Geld dat moest worden gebruikt voor verbouwingen verdween in de zakken van enkele Turkse ondernemers. Het debacle had ook het vertrek van wethouder Ronald Schneider tot gevolg.

Het pand stond daarna geruime tijd leeg. Tot nu dus. De Rotterdamse comedyclub verhuist vanaf de Mauritsstraat en gaat aan de Boompjeskade vanaf eind deze maand van start.

Het dak van de ruimte wordt gedragen door meerdere betonnen kolommen die het zicht belemmeren. "Je hebt hier wel met zichtlijnen te maken en je mist wel wat plek voor stoelen, maar desalniettemin denk ik dat we hier zeker 150 man kwijt kunnen en dat is een mooi getal voor comedy. Ik denk dat dat wel goed komt", besluit Haug optimistisch.

Club Haug kan voorlopig een jaar als anti-kraak gebruikmaken van het pand aan de Boompjeskade. Volgend jaar gaat de gemeente aan de slag om definitieve plannen te maken voor het gehele, verpauperde gebied.