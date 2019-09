Maastunnel weer open na asfaltering

Het asfalteren van de Maastunnel is gelukt. In de nacht van woensdag op donderdag was de tunnel afgesloten. Er zitten nu drie stukken nieuw asfalt in de tunnel.

De Maastunnel is donderdagmorgen weer open gegaan, maar gaat donderdagnacht alweer aan beide kanten dicht. Dan wordt de belijning aangebracht en wordt er een voegovergang tussen het nieuwe en oude asfalt gemaakt.

Zwarte vlekken

Nog geen maand was de tunnel open, toen het asfalt alweer vernieuwd moest worden. Bij de renovatie was het asfalt vervangen door een gele bovenlaag, maar die laag was alweer vies geworden. "Als je in deze tunnel rijdt en je ziet die zwarte vlekken; dat is gewoon niet mooi", zei Henriëtte Edens van de gemeente Rotterdam eerder tegen Rijnmond. "We willen dat de tunnel voor de officiële opening volgende maand er gewoon goed uitziet."

De zwarte vlekken waren ontstaan bij asfalteringswerkzaamheden net buiten de Maastunnel. Na een flinke regenbui was de zwarte kleeflaag van het asfalt in de tunnel terecht gekomen.