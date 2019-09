Training voor helse zee-oversteek begonnen: 'Ik roeide als een dronken krab'

De oud-mariniers die in 2021 voor het goede doel van New York naar Rotterdam gaan roeien, zijn begonnen met hun training

De oud-mariniers die in 2021 voor het goede doel van New York naar Rotterdam gaan roeien, zijn begonnen met hun training. Ze gaan nu zo'n anderhalf jaar oefenen voordat ze voor het 'echie' kunnen gaan.

"Ik heb er heel veel zin in", laat Peter Breugelmans weten. "Als ze zouden zeggen dat we nu zouden mogen vertrekken, zouden we dat allemaal doen." Toch is het starten met trainen ook al een 'begin van een heel avontuur', vindt de oud-marinier.

Zes weken lang gaan de mannen roeien. In totaal leggen ze dan 6 duizend kilometer af. Twee uur 'op' en twee uur 'af', om geld op te halen voor het Ronald McDonaldhuis voor ouders met kinderen in het ziekenhuis.

"Eerst roeiden we als een dronken krab", laat Jim Goudman weten. "Maar inmiddels gaat dat ook al wel beter."

In de bewuste boot is het proppen geblazen. Met vier man en proviand is het niet bijzonder ruim: "De boot is twee meter breed en acht meter lang", legt roeier Jan van der Werken uit. "Maar dat moet wel lukken hoor, fijn om zo dicht bij elkaar te zijn", lacht hij.

Uitdaging

Volgens coach Frank Rekers wordt het vooral heel primair, zo hutjemutje. "We zijn dat niet gewend in ons huidige luxe leven, maar je kunt heel goed in een kleine ruimte dat met elkaar doorstaan."

Wel is daar de wil voor nodig, benadrukt hij. "Je moet moeilijke momenten kunnen overwinnen. Die goede mindset hebben ze nodig om de overkant te kunnen halen."

Voor Peter zit dat wel goed. "Ik wil zoveel mogelijk geld ophalen voor het Ronald McDonald, maar ook de uitdaging aangaan. Vooral dat laatste vind ik leuk, omdat met elkaar te doen. Mijn partner denkt dat ik gek ben, maar ik wil het."