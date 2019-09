Sportkantine Delta Sport herrijst in de voormalige bestuurskamer

Als de sportkantine van de voetbalvereniging tot de grond afbrandt en er zijn 140 leden die wat willen eten en drinken, dan heeft het bestuur een groot probleem. De Vlaardingse amateurs van Delta Sport maakten het mee. In maart werd de kantine door brand verwoest en volgende week begint het nieuwe speelseizoen weer.

Met veel vrijwilligers en vrije uurtjes werd de oude bestuurskamer onder handen genomen. Er werd een bar gebouwd en nu heeft Delta Sport weer een kantine. "Het is verbouwd en herbouwd", vertelt Ton Pattinama, bestuurslid en trainer van het eerste elftal. "Beetje in de stijl van de oude kantine, we hebben steigerhout op de muren geplakt. Kozijnen en de tafels geverfd, met als toppunt een fantastische bar."

Tenten

De kantine is wel veel te klein voor de 140 leden die club telt, geeft Pattinama toe. "We hebben twee tenten gekocht om buiten neer te zetten, voor als het nodig is. Gelukkig zijn ook niet alle 140 tegelijkertijd aanwezig."

Voor iets lekkers uit de frituur moeten de leden naar buiten, een stukje langs de tribune lopen. "Hier bij het chaletje kunnen ze een broodje halen, of een frietje of kroketje. Alles kunnen we maken."

Zijn de noodmaatregelen voor één seizoen of moeten de leden langer wachten op een nieuwe sportkantine? "Volgend seizoen is een beetje te vroeg, ik hoop het wel. Maar ik ga er vanuit dat er over twee seizoenen wel wat staat."