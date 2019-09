Schietpartij op flat in Rozenburg gefilmd

De politie heeft camerabeelden van de schietpartij op een flat in Rozenburg in de nacht van 1 op 2 september. Daarbij werden vier woningen beschoten. De beelden worden op dit moment bekeken, zegt een woordvoerder.

De politie weet ruim een week later nog altijd niet wie er achter de schietpartij zit. De hoop is dat er op de beelden aanwijzingen staan die kunnen leiden naar de dader of daders.

Eén van de kogels ging rakelings langs het hoofd van een bewoner. De kogel liet een gat achter in de stoel waarin hij zat. Op straat heeft de politie meerdere hulzen gevonden. Volgens een ooggetuige ging het om dertien stuks.