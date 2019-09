Stadstekenaar van weleer: 'Het is een getuigenis van de tijd waarin je leeft'

"Nu ziet het er allemaal een beetje verloren uit, maar destijds was het een hele bedrijvige boel", zegt kunstenaar Rein van Kralingen over het gebied achter de Vierhavenstraat in Rotterdam-West. Voor zijn opdracht als stadstekenaar schilderde hij hier onder meer werknemers van Ferro.

Van Kralingen was in de jaren negentig stadstekenaar van Rotterdam. Hij maakte daarmee deel uit van een lange traditie. Tot eind jaren tachtig gaf het Stadsarchief Rotterdam jaarlijks een groep kunstenaars de opdracht om te stad vast te leggen. In de jaren erna werden er nog af en toe losse opdrachten gegeven.

Daarna werd het stil rond de stadstekenaars van Rotterdam. Tot het Stadsarchief en het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam in 2018 de traditie tot leven brachten met een pilot. In 2019 zijn de stadstekenaars definitief terug.



Rein van Kralingen maakte in een jaren negentig een serie waarin hij de gewone man centraal stelde, onder andere de brugwachter van de Hef, arbeiders bij chocoladefabriek De Heer en de operator van smeltovens bij Ferro.

"Ik zou mezelf een sociaal-realist willen noemen", zegt Van Kralingen in de Keilestraat bij het Ferrodome. "Ik zie de waarde van de mens in het handelen van de mens. Mensen kunnen heel nederig werk doen, wat in de ogen van de ijdeltuiten minderwaardig zou zijn."



Voor het geheel van de maatschappij is iedereen even belangrijk en ik denk dat er tegenwoordig een beetje teveel mensen zijn die een heleboel wind en rook maken, maar minder nuttig zijn dan een stratenmaker of iemand die chocolaatjes inpakt Rein van Kralingen

Bij het bedrijf Ferro kwam Van Kralingen binnen via een kennis: "Die vertelde mij over de grote smeltovens en ik hou wel van een beetje dramatiek dus dat sprak mij wel aan."

De dramatiek zat niet alleen in de vlammende kleuren. "Het is jammer dat er geen geluid bij zit want de operator van de smeltovens staat niet voor niets met geluidsbescherming op. Het waren enorme bulderende branders en dan geeft een sfeer die is niet te evenaren. Dat zijn tien opstijgende vliegtuigen naast elkaar."

Herinnering

Het schilderij dat Van Kralingen maakte is opgenomen in de collectie van het Stadsarchief Rotterdam. Met de kunstenaar gaan we naar het archief. Daar ziet hij z'n werk na jaren weer terug: "Ik herinner me dan ook wat ik dacht op het moment dat ik het aan het schilderen was. Dat is natuurlijk ook altijd heel erg leuk."

Over het stadstekenaarschap zegt Van Kralingen: "Ik vond het heel erg leuk om te doen en ik kan een ieder die het nu gaat doen aanraden om er zoveel mogelijk van te maken." De kunstenaar vertelt dat hij er wel soms financieel op moest toeleggen, omdat het arbeidsintensief was.

De drie kunstenaars die in 2019 aan de slag zijn gegaan als stadstekenaar, moeten hun werk donderdag inleveren bij de jury. Die bestaat uit mensen van het Stadsarchief, het CBK Rotterdam en de Kunsthal, aangevuld met kunstverzamelaar- en liefhebber Hugo Borst. Vanaf 8 november zijn de werken te zien op een tentoonstelling in de Kunsthal.