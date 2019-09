Kluis met 80 duizend euro aan sieraden gestolen

Uit een woning aan het Ringvaartpark in Capelle aan den IJssel is een kluis gestolen, met daarin voor 80 duizend euro aan sieraden. Deze en andere zaken worden donderdag in Bureau Rijnmond behandeld. De politie hoopt dat kijkers van het regionale opsporingsprogramma kunnen helpen met het oplossen van misdrijven.

In de eerste aflevering van het seizoen werd aandacht besteed aan de cold case van Helio Steward. Hij werd in 1993 doodgeschoten in Schiedam. Na de uitzending kwam een aantal tips binnen en de politie zet het onderzoek onverminderd voort.



In de uitzending van donderdag 12 september zal verder aandacht worden besteed aan twee overvallen, die werden gepleegd op de Pietersdijk en de Gruttostraat in Rotterdam.

Ook is er aandacht voor een babbeltruc aan de Kellogplaats in Rotterdam. Een 94-jarige bewoner was bijna slachtoffer, maar was alert en trapte er niet in.