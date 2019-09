Omstreden blote jongens-foto's van 'Matroos Vos' te zien in Atelier Van Lieshout

Over de fotocollages ontstond in 1989 ophef, nadat een bezoeker van de Schiedamse Artotheek had geklaagd over het 'kinderpornografisch' gehalte ervan. De foto's werden door de politie in beslag genomen, maar Schafthuizen werd er niet voor veroordeeld.

'Niet verheerlijken'

De collages in Atelier Van Lieshout maken onderdeel uit van de expositie Secret Society. Curator Ellis Kat: "Het zijn beladen stukken, maar ze passen goed binnen het thema van onze tentoonstelling. Natuurlijk willen we dit soort afbeeldingen niet verheerlijken, zeker niet, maar we kunnen ook niet doen alsof het nooit bestaan heeft. Zie het als een soort archiefstukken, waarbij we overigens ook de theoretische context bieden, met bijvoorbeeld krantenartikelen over de ophef destijds."

De tentoongestelde collage komt uit de privécollectie van kunstenaar Joep van Lieshout, vertelt Kat: "Het zijn niet exact dezelfde exemplaren als die destijds in beslag genomen zijn, maar Schafthuizen maakte er een serie van 35 van. Na alle ophef erover heeft de kunstenaar afstand van de werken gedaan, waarvan Joep er nu dus een aantal van in zijn bezit heeft."

Joop Schafthuizen, door levensgezel Reve ook wel 'Matroos Vos' genoemd, heeft nooit een geheim gemaakt van zijn geaardheid. Hij beweerde overigens zijn pedofilie niet te praktiseren, maar alleen in zijn kunstwerken tot uiting te laten komen.

'Pielemuisje'

Reve overleed in 2006 in België, waar hij de laatste jaren van zijn leven met Schafthuizen doorbracht. In België werd Schafthuizen in 1993 aangeklaagd door de ouders van een 13-jarige jongen uit Machelen. Ze deden aangifte nadat Schafthuizen hun zoon zou hebben gevraagd zijn 'pielemuisje' te laten zien. Bij een inval werd ook kinderporno gevonden, waarvoor de kunstenaar veroordeeld werd tot zeven maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Als gevolg van deze gebeurtenis weigerde de Belgische minister van Cultuur en Koning Albert in 1993 om Gerard Reve als "partner van een verdachte van een seksueel delict" de Prijs der Nederlandse Letteren uit te reiken.

De tentoonstelling Secret Society, met ook werken van onder andere Joost Benthem, David Maroto en Jennifer Rubell, is tot 22 september te zien in Atelier Van Lieshout aan de Keileweg in Rotterdam-West.