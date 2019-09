Herdenkingsdienst voor zusjes gezinsdrama Dordrecht

De dienst is in de Ontmoetingskerk en wordt georganiseerd door IKC Het Kristal, de basisschool van de 8-jarige Naiomy. Ook haar oudere zus Nicolle (12) zat tot vorig jaar op die school. Voor de dienst zijn ouders, leerlingen en oud-klasgenoten van Nicolle uitgenodigd. Dat staat in een brief die donderdag aan ouders is gestuurd. Voorafgaand aan de dienst lopen de oudste klassen gezamenlijk naar de kerk.

Stille tocht

De dag na het gezinsdrama was er al een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk. Daar kwamen toen honderden mensen op af.

Er wordt ook gesproken over een stille tocht voor het gezin. De gemeente laat weten mee te willen helpen aan een tocht, als er initiatieven vanuit de samenleving komen.



De 35-jarige vader van het gezin, een politieman, schoot maandag met zijn dienstwapen zijn twee dochters en zijn 27-jarige vrouw dood. Hij legde daarna de hand aan zichzelf.