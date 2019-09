Moniz: 'Spelers weten zelf niet welke mogelijkheden ze hebben'

Van der Meer nuchter over cruciale fout: 'Iedereen heeft me de tandjes gescholden en dat mag ook'

Ricardo Moniz is het late gelijkspel tegen Go Ahead Eagles nog altijd niet vergeten. De trainer van Excelsior baalt er van dat zijn spelersgroep volgens hem niet inziet waar ze toe in staat zijn.

Moniz legt het uit aan de hand van het woord winnaarsmentaliteit. ''In eerste instantie moet je een winnaarsmentaliteit hebben. Je moet je aan de bal kunnen handhaven. Hoe creatiever je bent, hoe vaster je wordt. Daarin zijn we ver onder de maat gebleven. Spelers als Zwarts, Ómarsson en Verhaar moeten een wedstrijd beslissen. Zij verloren veel ballen onder druk. Dat is óók een winnaarsmentaliteit.''

''Verbindingsspelers die zich niet laten zien'', gaat Moniz verder. ''Bruins heeft fantastische momenten, maar hij moet ook een aantal keer ontsnappen om naar de zestien te gaan. En dat kan hij. Nu blijft hij te statisch. Spelers weten zelf niet welke mogelijkheden ze hebben. Dit jaar laten we ze vrij om zichzelf compleet te maken. Dit geldt ook voor Horemans en Van der Meer. We zijn een aanvallende ploeg en de druk die wij geven is om weer aan te vallen. Nu wordt het druk geven letterlijk genomen. Zo voel ik het nog steeds."

Op de afsluitende training voorafgaand aan Almere City begon Excelsior met de aanval Mendes Moreira-Zwarts-Verhaar en eindigde het met Mendes Moreira-Meijer-Zwarts. Moniz zelf is er nog niet uit. ''Je twijfelt nooit, maar er staat heel veel kwaliteit op het veld. Als je naar Ebecilio, Oude Kotte of Valpoort kijkt: Iedereen is een potentiële basisspeler. We hebben meerdere opties.''