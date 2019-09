'Klare lijn'-tekenaar Joost Swarte viert jubileum in Kunsthal

In de Rotterdamse Kunsthal is vanaf zaterdag een tentoonstelling te zien van het werk van tekenaar Joost Swarte. De kunstenaar (1947) viert dit jaar zijn vijftigjarig jubileum als illustrator, ontwerper en architect.

Joost Swarte tekende voor (strip)bladen in het buitenland, waaronder voor The New Yorker. Hij illustreerde ook boeken, ontwierp postzegels, platenhoezen en glas-in-loodramen.

Swarte bedacht de term 'klare lijn', een tekenstijl met scherpe omlijningen die bekend werd door de strips van Kuifje. Hij formuleerde die term tijdens een tentoonstelling van Kuifje-tekenaar Hergé in Rotterdam in 1976.

De tentoonstelling in de Kunsthal heet 'Joost Swarte overal', omdat veel mensen bewust of onbewust met zijn werk in aanraking zijn gekomen. Er worden zowel schetsen als voltooide werken getoond, om ook het maakproces van de tekenaar te laten zien.

Kleurwedstrijd

Voor deze tentoonstelling heeft Swarte de cover van kunstmagazine See All This getekend. De contouren staan op papier, het inkleuren is aan de lezer. Swarte kiest zelf de winnaar van de kleurwedstrijd, de winnende tekening komt in de Kunsthal te hangen. Op de kleurplaat staat onder anderen kunstenaar Keith Haring, wiens werk in 2015-2016 in de Kunsthal te zien was.

'Joost Swarte overal' is niet het eerste eerbetoon aan Swarte. Hij won in 1998 de Stripschapprijs, in 2004 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau en in 2012 won hij de Marten Toonderprijs, vernoemd naar de tekenaar van de Tom Poes-stripreeks.

De foto's boven dit bericht zijn onderdeel van de tentoonstelling. Links: Piet Mondriaan in zijn atelier in New York, En toen De Stijl, 2017 en rechts: Gerrit Rietveld presenteert de constructie van zijn Beugelstoel aan zijn familieleden. Een prent ter gelegenheid van de lancering van de

beugelstoel bij Cassina, Milaan 2018. Copyright: Joost Swarte