Hudson's Bay dicht of niet? 'Geen besluit', zegt de keten zelf

Hudson's Bay Company (HBC) heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de toekomst van de Nederlandse winkels van Hudson's Bay. Dat meldt de raad van bestuur van de Canadese warenhuisketen.

Wel stelt de keten, met een vestiging op de Rotterdamse Hoogstraat, dat de prestaties achterblijven. "Er is een kans dat we winkels sluiten, maar de definitieve beslissing is er nog niet", zegt Jennifer Bewley van Hudson's Bay. "Het proces loopt".

Medewerkers

Hudson's Bay heeft vijftien winkels in Nederland. Onlangs meldde Het Financieele Dagblad op basis van uitgelekte documenten dat het bedrijf hier de handdoek in de ring gooit. Dat bericht werd bevestigd door de vakbonden.

Volgens hen heeft Hudson's ontslag aangevraagd voor de circa 1400 medewerkers. Verhuurders van de panden waarin Hudson's Bay is gevestigd, houden ook al rekening met een vertrek. De huur van de panden loopt nog jaren door.