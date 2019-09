Nederlandse volleybalheren willen stunten op EK

Keemink over kansen EK: ''We kunnen stunten''

De Nederlandse volleybalheren beginnen vrijdag aan het Europees Kampioenschap. Nederland is ingedeeld in poule D met Montenegro, Estland, Oekraïne, Tsjechië en huidig wereldkampioen Polen. Keemink en Parkinson blikken vooruit op het Europees Kampioenschap.

Keemink denkt dat Nederland kan stunten op het EK. ''We hebben op het WK laten zien dat we kunnen winnen van toplanden als Frankrijk en Brazilië. Er moet ook een beetje geluk bij komen kijken. Op papier hebben we het relatief makkelijk, maar zo is het in de werkelijkheid niet. Onze coach Roberto Piazza zorgt ervoor dat er geen onderschatting ontstaat. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd.''

Parkinson was er bij de kwalificatie voor de Olympische Spelen niet bij vanwege een buikblessure. Hij hoopt dit EK fit te kunnen blijven en het Nederlands team richting de top acht van de wereld te krijgen. ''Na onze prestatie op het WK is het aan ons om te laten zien dat het niet eenmalig was. We moeten in elke wedstrijd aantonen hoe sterk we zijn.''

Op vrijdag 13 september speelt Oranje om 20:00 uur in Rotterdam Ahoy tegen Montenegro. Op zondag 15 september wacht om 16:00 uur de wedstrijd tegen huidig wereldkampioen Polen. Dat duel is ook in Ahoy en is uitverkocht.