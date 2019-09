Forse buit bij woninginbraak Capelle

Een financiƫle en een emotionele klap voor bewoners van het Ringvaartpark in Capelle aan den IJssel. Uit hun woning wordt voor 80 duizend euro aan sieraden en geld gestolen.

Dat gebeurt als zij een paar dagen weg zijn. De drie inbrekers hebben dus alle tijd om de woning te doorzoeken.

Het trio breekt op maandagochtend 24 juni rond 2.35 uur in. Op camerabeelden is te zien dat zij bijna twee uur later, sjouwend met een kluis, op weg zijn naar een donkere auto.

Als de bewoners woensdag 26 juni thuiskomen krijgen ze de schrik van hun leven. Wie herkent de daders?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.