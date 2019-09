24-uurs biologische 'supermarkt' in de Alblasserwaard

Een haast futuristisch beeld in de Alblasserwaard. Zes dagen per week, 24 uur per dag kun je in een mini-supermarkt terecht voor biologische boodschappen.

Denk niet aan een robotische supermarkt, alles is namelijk vers bij Symbiose. "In de winkel kun je producten krijgen van de vijf aangesloten boeren", legt mede-initiatiefnemer Nelie Slob uit. "Van een vers ei tot een heerlijk stukje vlees, groente of kaas op je bord. Van ontbijt tot avondeten: hier vind je alles voor een gezonde maaltijd."

De winkel is een zelfbedieningsverkooppunt. "Je kan naar binnen met een persoonlijke pas", legt Tineke Poirot uit. Ze is met haar tuinderij aangesloten bij de zelfservice-supermarkt. "Eenmaal binnen haal je wat je wil, dat houd je bij op een lijstje. Die lijst gooi je naderhand in de brievenbus en dat wordt het geld van je rekening afgeschreven."

Gebaseerd op vertrouwen dus, net als vroeger.

In totaal zijn vijf boeren en tuinders aangesloten bij het initiatief. Zo'n 130 mensen zijn inmiddels in het bezit van een pas. Een aantal waar de initiatiefnemers trots op zijn.

Aangesloten boer Bas de Jong: "We moeten het allemaal even helemaal verwerken, het is ook administratief een heel gedoe. Maar, we zijn er heel blij mee!"