Tweede overval dit jaar op Primera mislukt

Een mislukte overval op een Primera in Rotterdam-Zuid. Eén van de medewerkers weet namelijk de verdachte de winkel uit te jagen. De overvaller wordt uiteraard wel gezocht.

Het is de tweede keer dit jaar dat deze Primera aan de Gruttostraat wordt overvallen. De eerste maal was op 14 maart. De tweede maal op 8 juli.

“Kluis, kluis” roept de overvaller als hij op die maandag rond het middaguur, gewapend met een mes, de winkel binnenstormt. De medewerker is niet onder de indruk en er ontstaat een handgemeen.

Aanleiding voor de overvaller om zonder buit te vluchten richting de Fazantstraat. Hij staat op beeld. Het is een jonge blanke man met een zwarte baard.