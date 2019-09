Dader mishandeling agent nog niet aangehouden

Ondanks dat het incident voor veel ophef en verontwaardiging zorgde, is de dader van het knock out slaan van een politieagent nog niet gearresteerd.

De tientallen deelnemers aan de trouwstoet houden hun mond en de politie hoopt met het tonen van de beelden in Bureau Rijnmond, de verdachte aan te kunnen houden. Ook doet de politie een oproep om nog niet gedeelde beelden of informatie door te geven.

Op vrijdagmiddag 30 augustus rijdt een trouwstoet luid toeterend over de Westzeedijk. Omdat de bestuurders het verkeer hinderen, houdt een politieauto de stoet staande. Er is sprake van een opgefokte sfeer.

De agent stapt uit en wordt dan van achteren neergeslagen. Hij is even buiten westen, maar staat vervolgens op en noteert zoveel mogelijk kentekens van auto’s die inmiddels wegrijden. De agent loopt een hersenschudding op. De vermoedelijke dader is een man in een grijs pak.