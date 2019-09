'Verbied salafistische koranscholen, desnoods met een noodwet'

Hij reageerde op eerdere berichten van Nieuwsuur en NRC over islamitische basisscholen, waar meisjes en jongens elkaar niet mogen aankijken en leren dat Allah homoseksualiteit verafschuwt.

De regio Rijnmond telt twee moskeescholen met sterk salafistische invloeden. Een daarvan is de Essalam Moskee in Rotterdam, waar de imam tijdens lessen onder meer tegenover leerlingen verkondigde dat "Nederland niet ons land is".



Onrustbarend

Wiersma noemt dit soort uitlatingen "enorm onrustbarend". "Dit staat haaks op alles wat we willen", zegt hij. "We kunnen nu niet langer wachten." Hij vindt dat de vrijheid van onderwijs ondergeschikt moet worden gemaakt aan het gelijkheidsbeginsel, dat bepaalt dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden.

Artikel 23 gaat over de verantwoordelijkheid die de regering heeft voor het onderwijs. Er is ook in geregeld dat burgers de vrijheid hebben om een school op te richten op basis van een erkende religie of levensovertuiging. Die scholen worden bijzondere scholen genoemd en hebben volgens artikel 23 evenveel op financiering van de overheid als openbare scholen. Wel moeten ze aan kwaliteitseisen voldoen.

De PvdA had naar aanleiding van verontrustende berichten over het islamitische Cornelis Haga Lyceum al een voorstel klaarliggen. Daarin krijgen "gelijke kansen" voor kinderen meer gewicht dan de vrijheid om een school op te richten. PvdA-leider Asscher zei toen dat scholen zich soms verschuilen achter artikel 23.

Hij schrijft donderdag op Facebook dat hij het kindermishandeling vindt dat kinderen op islamitische basisscholen denkbeelden onderwezen krijgen die hun "beperken in hun vrije ontwikkeling".

'Gif van het salafisme'

Dinsdag meldden Nieuwsuur en NRC dat kinderen op salafistische weekendscholen leren dat mensen met een ander geloof of een andere levensovertuiging de doodstraf verdienen en dat zij zich van de Nederlandse samenleving zouden moeten afkeren. De VVD en de PvdA willen die koranscholen verbieden, "desnoods met een noodwet".

"Het is het gif van het salafisme wat de samenleving hier wordt opgedrongen", zegt Wiersma over de buitenschoolse lessen. Maar dat ook in het reguliere onderwijs omstreden denkbeelden worden aangeleerd, vindt hij zo mogelijk nog verontrustender.

VVD-fractieleider Dijkhoff stelde in een discussiestuk in april al dat de vrijheid van onderwijs, zoals die nu geldt in Nederland, moet worden beperkt.