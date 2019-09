Proef met drone in Rotterdamse haven: 'hij ontdekt problemen voor ons'

Op vliegen met drones wordt zeker in industriƫle gebieden streng toegezien. Toch start er in de Rotterdamse haven een proef met een volledig zelfstandig vliegende drone, die zelf beslist wanneer hij opstijgt en daalt en hij zijn missie start.

De initiatiefnemers hopen vanaf volgend jaar juni op deze manier bijvoorbeeld olietanks te kunnen inspecteren, zonder tussenkomst van een operator. Nieuw is de technologie niet: in tachtig landen, verspreid over de hele wereld, vliegen al autonome drones rond. Maar Nederland was vanwege de dichte bevolking en het drukke luchtruim tot nu huiverig voor deze ontwikkeling.



Proef

‘Een olieterminal zoals hier op de Maasvlakte leent zich bij uitstek voor een proef, omdat er weinig mensen in het gebied werken en alles met veiligheidsregels is omgeven. Bij zeer hoge uitzondering hebben we een eenmalige vrijstelling gekregen voor deze proef,’ aldus Duco Boer van Falcker, een van de initiatiefnemers bij de presentatie van de autonome drone.

Softwarebedrijf Falcker Innovations ontwikkelt samen met het bedrijf Percepto de techniek voor de Nederlandse markt. Zij zijn hiervoor benaderd door Vopak en de Maasvlakte Olieterminal, die elders van de techniek hadden gehoord. Ze worden tijdens de proef nauw gevolgd door overheidsinstanties en andere belangstellenden uit de petrochemische industrie.

Vluchtplan

Door nieuwe Europese regelgeving, lijkt eindelijk de weg vrij voor het gebruik van autonome drones vanaf juni volgend jaar. De Boer: ‘We geven in de computer aan waar hij wel en niet mag vliegen, wat zijn vluchtplan wordt en wat hij moet inspecteren. Denk daarbij aan corrosieplekken op de tanks, olielekkages, waterproblemen, gasemissies en isolatieproblemen. Terwijl hij rondvliegt maakt het apparaat een 3D-model van de tank en kunnen geometrische problemen ontdekt worden.’

Helemaal zonder risico is de inzet van de autonome drone niet. De communicatie-middelen kunnen gestoord worden door de metalen opslagtanks, de drone is gevoelig voor stevige windvlagen en onverwachte vliegbewegingen kunnen het vluchtplan verstoren. ‘En je wilt natuurlijk niet dat een traumahelikopter in aanraking komt met een drone.’

Lege batterij

Andere onverwachte gevaren zoals een lege batterij of een GPS-signaal dat uitvalt, lijken getackeld: ‘Als de batterij laag valt, gaat de drone automatisch terug naar zijn docking. En dit is de enige drone die zonder GPS kan vliegen. En alle verzamelde data zijn versleuteld en worden veilig opgeslagen.’

Ingrid Römers is een van de vele belangstellenden tijdens de presentatie van de zelfstandige drone. Een mooie ontwikkeling vindt ze het, omdat straks geen piloot aan de grond meer nodig is. ‘Hij is heel goed toe te passen in de dagelijkse praktijk. Er moet wel een goede zonering komen om de vluchten goed en veilig te laten plaats vinden. En daar werken we graag aan mee voor onze bedrijven in de haven, ook al zijn we normaal gesproken meer van het water en de grond.’