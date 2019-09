Wordt de Oostvoornse kofferbakmoord eindelijk opgelost?

Veertien jaar al wachten de ouders en zus van Caroline van Toledo op de oplossing van de gruwelijke zaak, die de Oostvoornse kofferbakmoord is gaan heten. Vrijdag begint dan eindelijk in Rotterdam de rechtszaak tegen Leon van M. (42), de vermeende dader. Wie de feiten op een rij zet, ziet dat de zaak voor justitie bepaald geen gelopen race is.

Caroline van Toledo (35) werd in september 2005 vermoord. Zij werd in haar huis in Oostvoorne overvallen en daarna in de kofferbak van haar auto gestopt. Het is onduidelijk of de vrouw toen al overleden was. De uitgebrande auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij het Kruininger Gors.

Lange tijd was onduidelijk wie achter de moord zat. Tot het cold case-team van de Rotterdamse recherche nieuwe DNA-technieken toepaste: in de verkoolde resten van 2005 werd een minuscule hoeveelheid DNA gevonden. Genoeg in ieder geval om het aan Leon van M. te linken.

Althans, dat zegt justitie. De advocaat van Van M., Pieter Hoogendam, heeft contra-expertise laten verrichten en komt tot een andere conclusie: het DNA kan ook van een ander zijn, bijvoorbeeld van een familielid.

Videoverbinding

De discussie over de waarde van het DNA zal een belangrijk onderdeel worden van de komende rechtszaak. Maandag worden drie deskundigen gehoord. Onder hen is de forensisch expert Richard Eikelenboom. Hij woont en werkt in de VS en zal via een videoverbinding worden gehoord.

Naast het technische bewijs put justitie uit de verklaringen van vier getuigen, die allen Leon van M. als dader aanwijzen. Twee van hen deden dat al jaren geleden. Van M. zou de moord tegen hen hebben opgebiecht.

Van recentere datum is de verklaring van Rutger de Jager . Hij noemde verder de broer en vader van Leon als betrokkenen. De Jager deed zijn verhaal ook op Rijnmond en dat wekte de woede op van de eerste getuige, Dave S. “Ik wil niet geassocieerd worden met deze man. Hij heeft aantoonbaar een verhaal verzonnen.”

S. zei zich te willen terugtrekken , maar getuigen zijn verplicht te verschijnen én onder ede te verklaren als de rechter daarom vraagt. Duidelijk is dat de gespannen sfeer tussen de getuigen onderling voor justitie niet gunstig is. Officier van justitie Monique Luijpen verzuchtte in april: “Ik heb er onderhand een dagtaak aan om de getuigen te managen.”

Daar komt nog bij: de getuigenverklaringen verschillen op onderdelen van elkaar. Zo kan volgens Dave S. de vader van Leon van M. niet bij de moord betrokken zijn geweest, omdat hij toen op vakantie was.

Anonieme getuige

In april diende zich onverwacht nog een vierde getuige aan. Deze persoon wil niet in het openbaar verklaren en heeft inmiddels de status gekregen van ‘anonieme, bedreigde getuige’. In grote lijnen is zijn verhaal bekend: Leon, zijn broer en een vriend waren bij de overval op de woning van Caroline van Toledo. Zij zouden op zoek zijn geweest naar medicijnen of verdovende middelen en hoopten Caroline, die bij een apotheek werkte, daarbij in te schakelen.

Dat motief wordt ook door Rutger de Jager genoemd, zij het dan dus met iets andere betrokkenen. Voor advocaat Pieter Hoogendam is het in ieder geval reden genoeg om ook daar twijfel te zaaien: “Welk scenario moeten we nou geloven?” Ook zouden de getuigen en Leon van M. niet de beste vrienden zijn geweest, dus hoe betrouwbaar zijn hun verklaringen? Rutger de Jager zegt dat hij is bedreigd nadat hij zijn verhaal deed bij de politie.

Leon van M. ontkent in ieder geval. Hij heeft niets te maken met de moord op Caroline van Toledo. En hij was ook niet degene die met de pinpas van Caroline geld heeft opgenomen. Meerdere keren heeft hij aangekondigd met een alibi te zullen komen, maar dat is tot op heden niet gebeurd.

Van M. is al geruime tijd op vrije voeten, in afwachting van het proces. Hij draagt wel een enkelband en, sinds een incidentje , een alcoholband. Justitie ziet ook zijn broer Erik Jan en een vriend als verdachten, al is hun vermeende rol nog onduidelijk.

Tijdens de laatste zitting in mei deed justitie nog een opmerkelijke oproep. “Er zijn nog meer mensen die iets weten, die met Leon van M. hebben gepraat. Laten zij zich a.u.b. melden. Dat kunnen we goed gebruiken.”

De oproep illustreert dat justitie in Rotterdam er alles aan gelegen is deze moord na veertien jaar op te lossen, maar ook dat we bepaald niet te maken hebben met een panklare zaak.