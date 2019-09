Justitie vervolgt activiste toch niet voor tweets

De Rotterdamse Shirin Musa wordt toch niet vervolgd voor het aantasten van de goede naam van een Haagse ambtenaar. De vrouwenrechtenactiviste zou na het plaatsen van berichten op Twitter over de ambtenaar vervolgd worden. Dat meldde het Openbaar Ministerie in oktober vorig jaar. Nu is besloten dat ze geen strafbare feiten heeft gepleegd.

De Haagse ambtenaar was genomineerd voor een vrouwenemancipatieprijs. Daar was Musa het niet mee eens, omdat hij eerder was vervolgd voor het seksueel misbruiken van een 13-jarig meisje. Ze plaatste twee tweets waarin ze dit aanhaalde en noemde zowel de voor- als achternaam van de ambtenaar. Hij deed vervolgens aangifte tegen haar, omdat zijn goede naam zou zijn aangetast. De ambtenaar is vrijgesproken van de aangehaalde beschuldiging.

Op verzoek van de advocaat van de Rotterdamse zijn er aanvullende verhoren geweest. Op basis daarvan heeft justitie besloten dat Musa handelde vanuit de goede trouw en het algemeen belang. "Ze voelde zich naar aanleiding van de nominatie van aangever voor de Joke Smitsprijs in december 2017 verplicht om de berichten te plaatsen", zegt het Openbaar Ministerie.