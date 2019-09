Video: Zingende buschauffeurs laten zieke Samuel (8) glunderen

De zingende buschauffeurs, bekend van hun lied 'Mijn Feyenoord', waren afgelopen dinsdag te gast in de tv-studio van het Sophia Kinderziekenhuis. Helaas was de 8-jarige Samuel te vermoeid om daarbij te zijn.

Daarom zongen de buschauffeurs speciaal voor Samuel hun Feyenoordserenade op zijn kamer in het ziekenhuis. "Als jij niet naar ons toe kan komen, dan komen wij toch naar jou?"

De zingende buschauffeurs werden bijgestaan door verpleegsters Anoek en Kim die heel enthousiast met de mannen meezongen en dansten. "Het was heel gezellig om met de buschauffeurs mee te zingen. We zingen wel vaker het Feyenoordlied op de afdeling, dus oefenen was niet nodig. Samuel vond het optreden geweldig en zei dat dit het echt het toppunt van zijn dag was. Daar doe je het uiteindelijk voor."

Even geen ziekte

Samuel, die de zingende buschauffeurs al kende van YouTube, vond het verrassingsoptreden 'prachtig', volgens leadzanger Aad van Hemert. "Het was een dag met een lach en een traan. Het grijpt je bij de keel als je de kinderen daar ziet."

Annelies Blom, manager van Sophia TV en Evenementen, zegt: "Dit soort evenementen zijn een enorme afleiding voor de kinderen. Het gevoel van even niet ziek zijn, geeft ze echt een enorme boost. Je ziet dat het ze er doorheen sleept."