In Rotterdam-Zuid staan de beste muren voor streetart

Voor toffe street art hoef je niet meer naar Londen of New York. Rotterdam is inmiddels ook een walhalla voor liefhebbers van straatkunst. Vanaf dit weekend is de Afrikaanderwijk zelfs dé plek om naar de kunst te kijken.

Niet verrassend dus dat het internationale POW! WOW! streetartfestival, dat zich helemaal op dit soort kunst richt, voor de tweede keer naar Rotterdam komt. Dit jaar verhuist het festival wel: van het Merwe-Vierhavens-gebied naar de Afrikaanderwijk op Zuid.

Die keuze was snel gemaakt. "Hier in Rotterdam-Zuid is er relatief weinig street art, zeker als je het met de rest van de stad vergelijkt. Daarnaast liggen hier gewoon goede muren", legt organisator Dave Vanderheijden uit.

Diverse kunstenaars uit binnen- en buitenland zijn in het kader van het festival al dagen bezig om de grijze gevels in de wijk om te toveren tot vrolijke en kleurrijke creaties.

"Normaal gesproken moet ik hiervoor naar het buitenland, en nu is het in mijn achtertuin. Geweldig!", vertelt een buurtbewoner enthousiast.

Afrikaanderwijk

Een aantal bewoners van de Afrikaanderwijk had volgens de organisatie in het begin twijfels over dit festival. Maar inmiddels zijn ze razend enthousiast over de kunst op hun gevels.

"Ik vind het echt tof om te zien hoe de ontwikkeling gaat. In het begin waren er veel vragen en twijfels. Maar nu we een paar dagen bezig zijn, merken we dat het echt gewaardeerd wordt."

Pow! Wow! is op 15 september gratis te bezoeken. Het festivalterrein ligt in het park op het Afrikaanderplein. Hier zijn diverse muziekacts en dansoptredens. In de omliggende wijk kun je de streetart vinden.