Van Puffelen: 'We gaan vol voor de play-offs'

Vorig seizoen mistte HC Rotterdam ter nauwernood de play-offs. Dit jaar hopen de Rotterdammers de play-offs om de landstitel wel te bereiken. "Natuurlijk gaan we vol voor de play-offs, maar we zijn vandaag voor het eerst compleet. Maar de pot tegen HGC is gelijk een pittige wedstrijd, dus dan zien we hoe we ervoor staan", Aldus Van Puffelen.

Oceanië cup

Teamgenoot Hertzberger snapt waarom de ploeg zo laat bij elkaar gekomen is. De Nieuw-Zeelandse spelers van Rotterdam speelde afgelopen week nog op de Oceanië cup. De routinier baalt daar wel van. "Het is allemaal niet ideaal, maar dat gebeurt in deze sport nou eenmaal. Er zit weinig ruimte tussen de internationale toernooien en de hoofdklasse. Maar ik ben blij met het format van de hoofdklasse. Ze hadden 'm ook in elkaar kunnen proppen, zoals in Duitsland en Frankrijk, dat is ook niet ideaal. We kunnen met deze situatie dealen."

Oranje

Beide spelers werden donderdag geselecteerd voor het nationale team. Hertzberger mag mee naar het Olympisch kwalificatietoernooi, Van Puffelen sluit later aan bij de selectie van bondscoach Max Caldas.

Hertzberger was gespannen voordat de selectie bekend werd gemaakt. "Het is toch altijd spannend of je geselecteerd word, maar ik had niet echt twijfels. Het is de afgelopen jaren gebleken dat je nooit honderd procent zeker bent van je plek. Maar ik had wel het vertrouwen dat ik erbij zou zitten."

Voor Diede van Puffelen was dat een ander verhaal. Bondscoach Caldas riep hem niet op na het afgelopen EK. De middenvelder kreeg weliswaar een reden op van Caldas, maar kan zich slecht vinden in die gedachte.

"De bondscoach heeft gezegd dat hij mij rust en vrijheid wil geven om mentaal te herstellen van alle media-aandacht rondom mijn motorongeluk. Dat kwam tijdens het EK veel naar voren, daar heb en had ik last van. Niet dat ik die rust en vrijheid wilde, maar dat heeft de bondscoach besloten. Je zou zeggen dat hockey de beste remedie is. Ik baal ontzettend, en ben ook wel een beetje boos dat er een keuze wordt gemaakt waar ik niet helemaal achter sta. Het is niet de rust die ik nodig heb nu. Maar ik ga vol voor de Olympische Spelen in Tokio."