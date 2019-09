Bezuiniging metro-surveillanten niet van tafel

De bezuiniging op de metrosurveillanten van de RET wordt niet teruggedraaid. Bij de RET zelf is nog genoeg geld om een veilig OV te garanderen. Dat was de boodschap van wethouder Wijbenga van Veiligheid, donderdag in de Rotterdamse gemeenteraad.

De gemeente Rotterdam trekt zelf 500-duizend euro minder uit voor de surveillanten in de metro. Dat zijn de beveiligers die van woensdag tot en met zaterdag toezicht houden in de metro op de lijnen Rotterdam-Hoogvliet en Capelle-Hoogvliet.

Leefbaar Rotterdam en DENK wilden dat de voorgestelde bezuiniging van tafel gaat. Joost Eerdmans van Leefbaar heeft zich in zijn tijd als wethouder hard gemaakt voor de komst en uitbreiding van de toezichthouders. Hij vreest dat de onveiligheid nu zal toenemen.

Voldoende geld voor veiligheid

Wethouder Wijbenga denkt dat voor de veiligheid nog voldoende geld over is bij de RET.

Wijbenga: "De RET heeft door de concessie van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den-Haag) maar liefst 30,8 miljoen euro voor veiligheid. Zelf voegt de RET 11 miljoen toe. En de gemeente Rotterdam heeft vanaf 2012 besloten daar 2 miljoen bovenop te doen. Dat is inmiddels opgelopen tot 4,2 miljoen euro."

Wijbenga vindt dat een bezuiniging van 500-duizend euro dan mee valt. DENK vindt dat de wethouder een risico neemt. Stephan van Baarle van DENK: "U bent bereid op veiligheid een risico te nemen. Ik niet".

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam: "We zien de redenatie van de wethouder. Het wordt een hele macabere beleidsaanpak als we het zo gaan doen dat als iets goed gaat het omlaag wordt geschroefd."

Eerdmans verwees daarbij naar het Songfestival. "Dus we hebben een songfestival, maar dan moeten we het maar niet zo goed organiseren, want we hebben het toch al".

Aanpak bij afname veiligheid

Wethouder Wijbenga stelt voor om ieder half jaar de veiligheidscijfers te bespreken. "Als de uitkomst van dat gesprek is dat we de veiligheid alleen op het niveau kunnen brengen door meer geld, dan ben ik bereid dat gesprek aan te gaan".

Leefbaar Rotterdam en DENK vinden dat geen goede aanpak. Stephan van Baarle van DENK: "Dat is een flut toezegging, waarbij de wethouder alleen maar aangeeft te gaan praten. Daar hebben de mensen helemaal niets aan als de veiligheid keldert".