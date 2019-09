WOZ-waarde Rotterdam stijgt het snelst

De WOZ-waarde is het afgelopen jaar nergens zo hard gestegen als in Rotterdam, dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De stijging van de WOZ-waarde was ten opzichte van een jaar geleden 16 procent in Rotterdam. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is nu niet meer 166.000, zoals vorig jaar, maar 192.000 euro.

[Tweet:https://twitter.com/statistiekcbs/status/1172382656488562689/photo/1]

De WOZ-waarde, over woningen, bedrijfspanden en grond, wordt vastgesteld door de gemeente en bepaalt de hoogtes van belastingen en heffingen.

Het is het vierde jaar op rij dat de WOZ-waarde stijgt in Nederland. De gemiddelde WOZ-waarde was op 1 januari 248.000 euro. In Zuid-Holland nam de waarde met bijna 11 procent toe tot gemiddeld 237.000 euro.