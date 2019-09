Jon Dahl Tomasson is vrijdagmiddag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De oud-Feyenoorder schuift aan naast presentator Bart Nolles, Geert den Ouden en Dennis van Eersel.

Met de Deen gaan we uiteraard vooruitblikken op Feyenoord - ADO Den Haag, zondagmiddag in de Kuip. Ook praten we over de contractverlenging van Henk Fraser bij Sparta en komen Excelsior en FC Dordrecht aan bod.

FC Rijnmond begint rond 17.15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag.