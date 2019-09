Agent na knock-out: 'Nog meer liefde voor het politievak'

De Rotterdamse agent Gert Jan de Jonge (38) werd twee weken geleden knock-out geslagen bij een trouwstoet op de Westzeedijk. Hij zit nog altijd thuis, de dader is spoorloos. "Ik vind hem een laffe zak", zegt hij in een uitgebreid interview.

De Jonge was toevallig in de buurt, die 30e augustus. In zijn eentje reed hij naar bureau, toen de meldkamer berichtte over een trouwstoet, die overlast veroorzaakte. "Ze blokkeerden de weg, dus ik heb ze daarop aangesproken en een waarschuwing gegeven. Vervolgens scheurden ze vlak langs me heen en blokkeerden even verderop het verkeer weer."



Op de Westzeedijk kwam het tot een confrontatie toen de politieman om het rijbewijs van een van de bruiloftsgasten vroeg. "Hij weigerde. Ik moest hem eersten daarna deed ik de handboeien om." En toen gebeurde het: een klap van achteren. Gert Jan viel, ging even 'out' en stond weer op.

"Ik heb de spoedknop ingedrukt en om assistentie gevraagd. Ik dacht dat het wel ok met mij was en heb later zelf nog rapport opgemaakt." Maar eenmaal thuis bleek dat de klap toch hard was aangekomen."Op zondag begon ik verward te praten en ben ik plat in bed gaan liggen. Mijn nek zat vast en ik heb een hersenschudding ."

Gert Jan de Jonge heeft geen idee hoe de dader er uitziet. "Ik was helemaal niet met hem bezig en hij kwam van achteren. Ik ben er best pissig over, ik vind hem echt een laffe zak. En ik ben vooral verbaasd over de omstanders. Dat er niet iemand is die zegt: joh, dit kan gewoon niet. Terwijl ik heb gezien dat er werd gefilmd."

Zijn vrouw plaatste een emotionele oproep op rijnmond.nl waarin ze de dader en de bruiloftsgasten vroeg zich te melden. Tot dusver nog zonder resultaat. "Maar die oproep heeft wel heel veel teweeggebracht. Uit het hele land zijn er kaarten, bloemen en eetpaketten bezorgd. Van wildvreemde mensen. Ik kreeg ook een kroelkleed uit Vreewijk."

De Jonge heeft vaker te maken gehad met geweld. Zo was hij tien jaar geleden als agent bij de strandrellen in Hoek van Holland. En nu dan het incident met de trouwstoet. Maar hij twijfelt niet aan zijn vak.

"Juist door dit incident en alle steunbetuigingen ben ik erachter gekomen dat heel veel mensen vinden dat de politie goed werk doet. Ik ben met de neus op de feiten gedrukt waarom ik het doe en waarom ik het wil blijven doen. Het is het mooiste beroep dat er is."

Gert Jan de Jonge zou het liefst direct weer aan de slag willen gaan, maar moet nog even rust houden. "De zaak heeft ook veel impact gehad op mijn familie. We deden het huishouden samen, maar nu komt alles op mijn vrouw aan. Mijn oudste zoon was bang dat er achter iedere container een man staat die de politie gaat neersteken."

"Mijn andere zoon had gehoord van het wekadvies, vanwege mijn hersenschudding. Die kwam steeds met een smoesje uit bed naar mij toe. Achteraf bleek dat hij wilde checken of papa nog wakker was. Dat vind ik heel zielig. Dat gun je die ventjes toch niet."

Wil hij tot slot nog iets tegen de dader zeggen? "Daar ga ik niet aan beginnen. Als jij dit nodig hebt om jezelf een held te voelen: ga je gang. Ik zou wel tegen de mensen in de stoet willen zeggen: meld iets. Het kan anoniem. Ik weet dat daar nog fatsoenlijke mensen tussenzitten, dus daar zit mijn hoop."