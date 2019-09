Dave uit Spijkenisse last fiets van de toekomst aan elkaar

Dave Braun last aan een speciale 'fiets van de toekomst' in samenwerking met de TU Delft.

Zijn vader Herman Braun runt sinds 1983 een bedrijf dat ambachtelijk fietsen bouwt in Spijkenisse. Op zijn zestiende gaat Dave daar ook aan het werk. Hij heeft het tot dan toe niet makkelijk gehad; door een leerachterstand komt hij op het speciaal onderwijs terecht waar hij ook nog eens gepest wordt. In de werkplaats bij zijn vader ontdekt Dave dat hij over een groot talent beschikt; hij kan uitzonderlijk goed lassen.

Door het ontdekken en ontwikkelen van zijn talent bloeit Dave helemaal op. Hij wordt zelfs wel eens ‘Mozart van de toorts’ genoemd; "Hiermee las ik alles, titanium, staal en RVS."

Dave en zijn vader willen op zeker moment aan de slag met titanium en benaderen de TU Delft. Student Industrieel Ontwerpen Bobby Adriaansens is onder de indruk van Dave zijn laskunsten en vraagt hem 3D-geprinte, titanium fietsonderdelen aan elkaar te maken. Ook hierin blinkt hij uit. En dat is bijzonder, want het lassen van titanium is extreem lastig.

Fiets van de toekomst

De fiets die Dave en Bobby maken moet de fiets van de toekomst worden. "Een fiets die nieuw, sneller en beter is. We zijn heel innovatief, dat spreekt de technische universiteit aan." Bobby Adriaansens studeert succesvol af op dit ‘huwelijk tussen vernieuwende technologie en ambachtelijk vakmanschap’. De professoren van de faculteit Design zijn heel enthousiast.

Voor Dave is de samenwerking bijzonder; "We hadden echt nooit gedacht dat het zo zou gaan. Voor mij persoonlijk is het een eer, ik kan er ook een beetje emotioneel van worden. Dat mijn inzet van de afgelopen 10 jaar zo wordt beloond is de kroon op ons werk."