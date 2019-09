Jongen uit Spijkenisse last fiets van de toekomst aan elkaar

Dave Braun last aan een speciale 'fiets van de toekomst' in samenwerking met de TU Delft.

Zijn vader Herman Braun runt een fietsenzaak en werkplaats in Spijkenisse, waar Dave op zijn zestiende begon met werken. "Door veel te oefenen en nauwkeurig te werken, ben ik begonnen met het lassen van titanium." En dat is bijzonder, want het lassen van titanium is extreem lastig. Hij werkt met een toorts. "Hiermee las ik alles, titanium, staal en RVS."

De TU Delft bewondert zijn laskunsten en vroeg de jongen 3D-geprinte fietsonderdelen aan elkaar te maken. "Ik vind het heel bijzonder, voor ons is het ook een verrassing."

Dave en zijn vader wilden aan de slag met titanium en benaderde de TU. "Dat vonden ze hartstikke leuk, interessant en indrukwekkend. De professoren van de faculteit Design zijn heel enthousiast."

De fiets die Dave maakt moet de fiets van de toekomst worden. "Zo kunnen wij een fiets ontwerpen die nieuw, sneller en beter is. We zijn heel innovatief, dat spreekt de universiteit aan."

De jongeman uit Spijkenisse vind het heel leuk om met de TU samen te werken. "Voor mij persoonlijk is het een eer, ik kan er ook een beetje emotioneel van worden. Dat mijn inzet van de afgelopen 10 jaar zo wordt beloond is de kroon op ons werk, dat is heel bijzonder."