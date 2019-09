Vrijwilligers maken eenzame mensen in Albrandswaard weer mobiel

Het AutoMaatjes project is nu in Albrandswaard van start.

In de gemeente Albrandswaard start deze week het project AutoMaatje van Stichting Albrandswaard in samenwerking met de ANWB. Vrijwilligers van dit project gaan hulpbehoevenden uit de regio vervoeren.

Vooral het maatjesaspect van het project is volgens coördinator Yvonne Schults van groot belang. "Het is niet een normale taxi. Het project is gericht op het vervoer van minder mobiele plaatsgenoten van A naar B in auto's van particulieren. Het sociale contact tussen de chauffeur en de passagier is hierbij heel belangrijk."

Chauffeur zoeken

"Mensen kunnen zich, twee dagen voordat ze ergens naartoe willen, aanmelden bij onze receptiebalie. Daar werken we met een programma dat de ANWB ons heeft aangeleverd. In dat programma staat de lijst van chauffeurs."

Er wordt dan gezocht naar de chauffeur die het dichtst bij de mensen woont, omdat er wel kosten aan zijn verbonden. Een ritje met AutoMaatje kost dertig cent per kilometer. "De meter begint te lopen voor de deur van de chauffeur zijn huis." Als er een chauffeur beschikbaar is, wordt de passagier teruggebeld met de mededeling dat hij of zij wordt opgehaald.

Een ritje naar de dokter

De afstanden die chauffeurs en bijrijders afleggen met AutoMaatje verschillen. "Iemand kan naar de dokter moeten, vijf minuten weg, of naar zijn zus in Harderwijk."

Het aanmelden van een rit moet wel echt twee dagen van tevoren gebeuren, dit kan niet sneller. "Wij zijn een taxiservice maar wel afhankelijk van vrijwilligers. Wij doen echt ons best, maar kunnen de ritten niet garanderen."

Vrijwilligers

Het project heeft, met zijn goede doel, al twaalf vrijwilligers binnen gehaald. "Daar zit een meneer van tachtig bij, maar de jongste is 29 jaar en dat is Mareike", vertelt Yvonne Schults.

"Ik vind het een hele mooie manier om bij te dragen aan de maatschappij", vertelt vrijwilligster Mareike. "Mensen helpen, wat meer buitenkomen en het is heel flexibel, dat is voor mij perfect." Mareike heeft een dochtertje van 11 maanden dat op korte ritten mee gaat in de auto als het kan.

"Ik denk dat het vooral ritjes naar de bank of de kapper worden. Ik kan me voorstellen dat mensen niet alleen willen. Dus dan drink ik even een kopje koffie en daarna degene weer veilig thuisbrengen."

Met twaalf vrijwilligers kan het AutoMaatjes project in Albrandswaard voorlopig wel even vooruit. "Als het eenmaal loopt zijn er nog meer chauffeurs welkom, want dan gaat heel Albrandswaard met AutoMaatje bellen."