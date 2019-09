Zij was in haar woning in Oostvoorne overvallen. Daarna is zij in de kofferbak van haar eigen auto gestopt. De uitgebrande auto werd later teruggevonden bij het Kruininger Gors.

Leon van M. (42) wordt door justitie gezien als hoofdverdachte. Hij ontkent.

Verslaggever Paul Verspeek volgt de zaak en twittert erover.