Podcast: "Licht aan het eind van de tunnel voor Feyenoord"

In deze extra aflevering van Podcast Rijnmond spreken verslaggevers van Rijnmond over de hervatting van de eredivisie, met de duels AZ-Sparta en Feyenoord-ADO.

Dennis van Eersel is positief gestemd over de komende periode voor Feyenoord, dat "licht aan het eind van de tunnel ziet. Toornstra en Jorgensen kunnen elke training meer voluit gaan en zullen weer minuten kunnen maken. Senesi traint vanaf vandaag (vrijdag) mee en ik neem aan dat we hem ook snel gaan zien, gezien het bedrag dat Feyenoord voor hem heeft betaald."

Behalve onze Feyenoord-watcher geven ook Jan Jaap Pruysen en Cris Rolandus hun mening over de laatste ontwikkelingen bij de vier regioclub. Beluister de volledige podcast, gepresenteerd door Peter van Drunen, hierboven.